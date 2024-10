Marcianò contro Falcomatà: ‘Adesso nega ogni possibile collaborazione’

Pochi minuti fa l’ex candidata sindaco, adesso consigliera comunale Angela Marcianò ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook. Il riferimento non è per nulla velato. Le parole riguardano il primo cittadino neo eletto:

“Giorno 22 settembre Falcomatà si dichiara immediatamente aperto alla Marcianò per affrontare il ballottaggio nell’interesse della città. Giorno 6 ottobre a domanda puntuale del giornalista, dice tutto l’opposto. Nega ogni possibile collaborazione con la Marcianò perché non è una “civica” ma vicina all’estrema destra”.

La Marcianò continua:

“E non vi dico di alcuni suoi “compagni” con falce e martello che mi hanno chiamato per convincermi a sostenerlo, riconoscendo il mio “grande valore di persona libera e indipendente”. Povera città. Sono io che conoscendovi bene vi ribadisco il mio convinto no. Forte del Potere della libertà, dell’audacia e dell’indipendenza”.