Reggio, Angela Marcianò già al lavoro: “Siamo pronti con una giunta ‘ombra’”

“Si è appena conclusa una straordinaria riunione presso la Libreria Culture”.

A raccontarlo, in un post sul suo profilo Facebook, è la già candidata sindaco Angela Marcianò. La neo consiglierei che, nei giorni scorsi, ha messo ben in chiaro la sua posizione relativa all’imminente ballottaggio, non è rimasta con le mani in mano ad attendere l’esisto di questa sfida elettorale preferendo, invece, riunire, ancora una volta i suoi.

“Un incontro partecipatissimo con interventi emozionanti di tutti i candidati che mi hanno affiancato in questa meravigliosa esperienza. Ci siamo subito rimessi in Marcia con entusiasmo e ferma volontà di dare voce alla gente perbene della nostra città, per la quale lavoreremo Tutti assieme e senza sosta”.

La vera e propria sorpresa arriva con le successive affermazioni della Marcianò:

“Siamo pronti con una Giunta “ ombra” , con delegati esperti in ogni settore e rappresentanti per ogni quartiere. Saremo un’ Amministrazione nell’amministrazione tra la gente e per la gente. Ci saremo dentro e soprattutto fuori Palazzo San Giorgio. Non sarò sola. Saremo tutti presenti e operativi: Per REGGIO , In Marcia, Identità Reggina”.