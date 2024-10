Regionali in Liguria, si impone il centrodestra: Bucci è il nuovo Governatore

Dopo uno scrutinio al fotofinish Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria con una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del campo largo Andrea Orlando. Genovese, 65 anni da compiere giovedì prossimo, Bucci conferma il centrodestra alla guida della regione, arrivata alle urne in anticipo dopo il terremoto giudiziario che ha portato alle dimissioni dell’ex governatore Giovanni Toti.

Una laurea in chimica e farmacia, Bucci ha vissuto tra Europa e Stati Uniti ricoprendo importanti ruoli manageriali in grandi aziende. Da ottobre 2015 ad aprile 2017 ricopre l’incarico di amministratore unico di Liguria Digitale. Nel giugno del 2017 viene eletto sindaco di Genova e cinque anni dopo viene riconfermato per un secondo mandato.

I messaggi di auguri

“Congratulazioni a Marco Bucci, eletto presidente della Regione Liguria. I cittadini liguri hanno scelto ed hanno deciso di dare continuità all’esperienza di governo del centrodestra, fino a pochi mesi fa guidato da Giovanni Toti.

La nostra coalizione si conferma unita, credibile, capace di dare una prospettiva concreta di crescita e sviluppo. Una bella vittoria con il contributo determinante di Forza Italia. Buon lavoro a Marco Bucci e alla sua maggioranza”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

“Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti.

Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri”, il messaggio della premier Giorgia Meloni.