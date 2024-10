Marco Mengoni a Reggio Calabria: la scaletta del concerto

Non è la prima volta che Marco Mengoni arriva a Reggio Calabria. L’ultima volta la ricordano ancora in tanti, probabilmente tutti i presenti: era il novembre del 2017. Un concerto magico quello al Pala Calafiore di Pentimele che, fra poco più di 24 ore si replicherà.

Ovviamente in questi due anni l’artista italiano che ha conquistato diverse generazioni è cresciuto dal punto di vista musicale sfornando un successo dopo l’altro. Il suo attuale progetto discografico è Atlantico, disponibile dal 25 ottobre.

L’appuntamento con Mengoni si avvicina sempre più, il concerto è fissato per martedì 26 novembre a partire dalle ore 21:00. Con l’avvicinarsi del fatidico momento in cui l’artista inizierà a cantare cresce anche la voglia di conoscere la possibile scaletta della serata.

SCALETTA

Muhammad Ali

Voglio

Ti ho voluto bene veramente

In un giorno qualunque

Sai che

Everest

Pronto a correre

Buona vita

La ragione del mondo

Proteggiti da me

Parole in circolo

Dialogo tra due pazzi

La casa Azul

Onde

Amalia

Guerriero

Calci e pugni

Credimi ancora

Hola

Esseri umani

L’essenziale

Io ti aspetto

Duemila volte

Le canzoni portate in scena a Reggio Calabria potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.