Mare mare festival, la prima edizione del festival di musica elettronica a Soverato

La prima edizione di MARE MARE FESTIVAL sarà focalizzata su suoni “made in Italy” e si svolgerà nella location più discussa dell’estate 2016, l’Excomac.

L’8 Agosto il MARE MARE FESTIVAL è co-prodotto da Superbo e l’etichetta con base a Bologna Panorama Musique Records.

Un giorno dedicato totalmente alla musica elettronica e alla sue contaminazioni, in cui i musicisti di Panorama Musique Records si alterneranno in una serie di live showcase.

L’obiettivo è quello di raccontare la scena italiana rappresentata dall’etichetta e i linguaggi contemporanei che si amalgamano a quelli passati, affrontando insieme viaggi onirici attraverso l’ascolto.

Saliranno sullo stage di Excomac:

• Qing

Dreampop elettronico, echi ambientali, voci soffuse e bassi caldi.

– Ascolta Qing: http://soundcloud.com/q-ing-1

• Mordecai

Elettronica con varie influenze da tutto, dal jazz al funk fino alla musica tradizionale e psichedelica Medio Orientale, la trap e l’inclassificabile.

– Ascolta Mordecai: https://soundcloud.com/shrimordecai

• Deliuan

Hip Hop e Future beats

– Ascolta Deliuan: https://soundcloud.com/deliuan

• Brianoize

Elettronica e Future beats

– Ascolta Brianoize: https://soundcloud.com/brianoize

• Doitwell_

Elettronica, Future beats, trap

– Ascolta Doitwell_:http://www.soundcloud.com/doitwellordontdoit

CONTRIBUTO EVENTO

Si richiede un contributo per la buona riuscita dell’evento pari a 10€.

Puoi dare il tuo contributo pre-evento passando da Excomac e assicurarti l’ingresso.

TESSERA ASSOCIATIVA

L’evento è accessibile con tessera associativa Superbo.

Puoi farla in ogni momento passando da Excomac o la sera stessa dell’evento.

Se ne sei già in possesso, non dimenticare di portarla con te.

L’immagine del Festival è realizzata dal designer NMBRV sotto la direzione artistica di Superbo, le animazioni sono create dal motion designer Paz Caldararo.

MARE MARE FESTIVAL, è un progetto Superbo.