Reggio, Angelo Vazzana al Planetarium: un viaggio tra scienza e mito

Venerdì 28 marzo 2025, alle ore 20:30, il Planetarium Pythagoras della Città di Reggio Calabria ospiterà un incontro speciale dal titolo “Maree e Microclima dell’Area dello Stretto di Skylla e Cariddi“. Durante l’evento, il Dottor Angelo Vazzana, Responsabile del Museo di Biologia Marina e Paleontologia – APS, condurrà una conferenza per esplorare il legame tra le maree e il microclima nell’Area dello Stretto.

Un viaggio scientifico tra mito e realtà

Il Dottor Vazzana approfondirà il fenomeno delle maree, un evento strettamente legato alle dinamiche astronomiche, e illustrerà come la loro interazione con la conformazione unica dell’Area dello Stretto crei effetti e fenomeni naturali particolarmente rilevanti. La sua esposizione metterà in luce come questi fenomeni, che un tempo erano fonte di ispirazione per miti antichi, siano oggi spiegabili attraverso analisi scientifiche moderne.

In particolare, sarà esaminato il legame con i testi classici, come l’Odissea, che descrivono le leggende di Skylla e Cariddi, che affondano le loro radici nelle peculiarità geografiche e naturali dell’area.

“Il cielo di primavera” sotto la cupola del Planetario

Al termine della conferenza, gli esperti del Planetarium Pythagoras guideranno il pubblico in un’esperienza visiva sotto la cupola con l’osservazione de “Il cielo di primavera“. Questo segmento permetterà di approfondire l’osservazione astronomica e di collegare il tema scientifico trattato a una riflessione sull’universo e sui suoi fenomeni.

Un’opportunità per la comunità

L’incontro è un’occasione unica di unire scienza, storia e cultura in una serata di grande valore educativo. L’ingresso è libero e gratuito, e non è necessaria la prenotazione. L’invito è esteso a tutta la comunità di Reggio Calabria per partecipare a questo evento che promette di essere sia istruttivo che affascinante.