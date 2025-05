Dramma sfiorato in un bar di Castiglione: decisivo l’intervento del maresciallo reggino

Attimi di grande apprensione nella mattinata di giovedì 15 maggio a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano. Una giovane di 20 anni, mentre faceva colazione con la madre presso un bar in piazza Dallò, è stata colta da un improvviso malore. I presenti hanno assistito con preoccupazione all’aggravarsi della situazione, segnata da dolori al petto e convulsioni.

Provvidenziale l’intervento del maresciallo Tonino Cilione, reggino in servizio a Castiglione

A prestare il primo e decisivo soccorso è stato il maresciallo Tonino Cilione, capo squadra del Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere. Libero dal servizio in quel momento, non ha esitato a intervenire. Con competenza e sangue freddo ha eseguito un massaggio cardiaco che si è rivelato determinante per stabilizzare le condizioni della giovane in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il maresciallo Cilione è originario di Reggio Calabria, città che può ancora una volta dirsi fiera di un proprio concittadino protagonista di un gesto tanto tempestivo quanto umano.

La ragazza è ora fuori pericolo

La giovane è stata successivamente trasportata presso l’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, dove i sanitari hanno confermato che le sue condizioni si sono stabilizzate. Dopo il concitato episodio, il maresciallo ha ripreso il proprio servizio in caserma, ricevendo nel frattempo numerosi attestati di stima e gratitudine per il suo intervento.