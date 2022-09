Boschi a Reggio elogia Falcomatà: 'Brunetti e Versace scelta saggia'

Visita in Calabria di Maria Elena Boschi. Due giorni intensa per l'ex Ministro per le riforme costituzionali, ieri in riva allo Stretto. Candidata alle elezioni politiche del 25 settembre alla Camera dei deputati come capolista in tre collegi plurinominali (in Lazio e in Calabria), Boschi ha partecipato alle iniziative ufficiali del Terzo Polo a Reggio Calabria.

Assieme all'esponente di Italia Viva, fedelissima di Matteo Renzi, hanno partecipato all'evento presso l'E-Hotel Ernesto Magorno, Fabio Scionti, Giovanni Latella ed i facenti funzioni Paolo Brunetti e Carmelo Versace.

Le parole di Maria Elena Boschi, ai microfoni di CityNow, si sono incentrate inizialmente sulle priorità della Calabria e gli interventi del Terzo Polo per la nostra regione.

"La priorità di tutti gli italiani, imprese e famiglie, è il costo delle bollette. A questi si aggiungono alcune difficoltà di questa terra bellissima che è la Calabria, a partire dalla sanità. Ci sono liste d'attesa lunghe e carenza di personale medico, come Italia Viva e Azione abbiamo puntato con forza proprio sulla sanità, insistendo sulla formazione dei medici e l'aumento degli stipendi. Poi c'è il tema delle infrastrutture calabresi: ferroviarie, costa ionica e tirrenica, alta velocità, migliore gestione delle reti portuali e aeroportuali".

L'ex Ministro per le riforme costituzionali, dopo aver elogiato la scelta del sindaco oggi sospeso Giuseppe Falcomatà di affidare le redini a due esponenti non del Pd, ovvero Brunetti e Versace, si dice orgogliosa di far parte delle candidature del Terzo Polo in Calabria.