Elezioni, Falcomatà spinge Irto: ‘C’è un futuro da scrivere. Insieme’

Lo ha scritto Giuseppe Falcomatà, esponente del Partito Democratico di Reggio Calabria, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il sindaco sospeso ripercorre un’amicizia di lunga data, quella con Nicola Irto.

“Con qualche capello bianco in più ed il viso più scavato rispetto a quando sedevamo tra i banchi della minoranza in Consiglio comunale, con una storia comune.

Una storia fatta di battaglie, di impegno, di amore per la Città e passione per la politica, sempre dalla stessa parte. Una storia fatta di identità e di appartenenza, di militanza e presenza. Una storia scritta sempre al plurale, nel rispetto della reciproca e sincera amicizia che ci lega. Una storia che oggi può scrivere un nuovo capitolo che consentirà a questo territorio, dopo anni di assenza, di avere finalmente un suo rappresentante in Senato”.

Falcomatà ha poi aggiunto:

“Nicola Irto oggi è impegnato in una partita decisiva per il futuro del Paese, della Calabria e della nostra Città. Allora come oggi, con convinzione ed orgoglio, sarò al suo fianco, ed al fianco di Mimmo Battaglia alla Camera, per sostenere questa sfida, che è la nostra sfida. Perché c’è una storia in comune che viene da lontano. E c’è soprattutto un futuro da scrivere. Insieme”.