Maria Riva è il nuovo Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria

Come annunciato nella giornata di ieri dall’amministrazione, si è tenuta questa mattina, lunedì 1 febbraio 2021, la presentazione del nuovo Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria.

L’incontro, alla presenza degli organi di stampa locale, è stato un momento di saluti e confronti per la dottoressa Maria Riva che entra a far parte dell’esecutivo cittadino.

Nuovo Segretario Generale per Reggio Calabria: le parole del sindaco Falcomatà

“Il Segretario Generale gioca un ruolo veramente importante all’interno di un Comune, ancora di più in una realtà come la nostra. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni ci aspettano tante sfide che saranno affrontate con grande attenzione da parte del Direttore e del Segretario Generale, da tutta la squadra amministrativa e dei tecnici che lavorano intorno al sindaco”.

Lo ha detto Giuseppe Falcomatà poco prima di presentare il nuovo Segretario del Comune di Reggio Calabria.

“Dopo tre colloqui, che ovviamente hanno avuto diversa natura, dal punto di vista professionale, sotto il profilo motivazionale e della conoscenza personale, la scelta è ricaduta sulla dott.ssa Riva. Ciò che vogliamo garantire alla città è, innanzitutto, la piena uscita dal piano di riequilibrio, la rimodulazione del sistema dei rifiuti, a tal proposito proprio oggi alle 15:00 ci sarà un incontro tra Città Metropolitana e gestori degli impianti, perché è evidente che funzionano nuovamente a singhiozzo e questo provoca non pochi problemi alla città. Infine, c’è il tema del personale e dei nuovi concorsi da indire”.

Il sindaco, però, non si è soffermato solamente sulla tematica lavoro, aggiungendo:

“Tutte le figure istituzionali che vivono parte della loro esperienza professionale nella nostra città ci parlano di una grande umanità da parte dei reggini che non è facile trovare altrove. Con ottimismo, consapevolezza e fiducia mi sento di augurare buon lavoro al nuovo Segretario che, sono certo, svolgerà un ottimo lavoro. Benvenuta nella nostra città”.

L’invito del Direttore Generale ad un lavoro di squadra

La conferenza si è svolta alla presenza, non solo del sindaco, ma anche del Direttore Generale Demetrio Barreca:

“Sono certo che insieme svolgeremo un grande lavoro. La carriera della dott.ssa Riva parla da sé. È stata alla guida di importanti comuni, dei nostri territori, realtà non sempre semplici”.

Gli auguri del Presidente Marra

Anche il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra ha dato il benvenuto alla dott.ssa Riva nella città dello Stretto.

“Ho già avuto modo di sondare la grande professionalità disponibilità della nostra nuova Segretaria. Per un breve periodo mi sono sentito un po’ orfano, come ben sapete il compito di un presidente riguarda principalmente i lavori del consiglio, delibere, determine e l’assenza del Segretario si è fatta sentire. Oggi, quindi, si completa un tassello importante per il nostro Comune. Lavoreremo al fianco della dott.ssa Riva dal punto di vista politico, ma anche tecnico-giuridico”.

L’intervento della dott.ssa Riva: “Reggio mi arricchirà”

Finito il momento dei saluti, la parola è passata alla dott.ssa Riva che, oggi, sostituisce l’ex Segretario Giovanna Antonia Acquaviva.

“Grazie della calorosa accoglienza. In particolare il sindaco che nominandomi mi ha dato l’onore di ricoprire il ruolo di Segretario Generale in un ente prestigioso. Punto di approdo importante della mia carriera. Come sapete, vengo dal Comune di Ragusa, un ente che ho lasciato con dispiacere perché vengo da un’esperienza umana e professionale anche lì importante che metterò a servizio di Reggio Calabria. Ho vissuto anche esperienze in Comune che si sono trovati a fare i conti con il dissesto e piani di riequilibrio e che sono riusciti a superare questi difficili percorsi, come Reggio si appresta a fare con grande tenacia”.

Il ruolo del Segretario Generale non è di certo semplice, basti pensare che chi riveste questa carica deve fare da Garante della legalità e della correttezza amministrativa, ricopre le funzioni di notaio dell’Ente e svolge funzioni in materia elettorale di anagrafe e di stato civile.

“I Comune sono “enti di trincea” – ha aggiunto la dott.ssa Riva. I sindaci lo sanno bene dovendosi misurare quotidianamente con problemi di grandissima portata. Il ruolo di segretario è un supporto alla macchina amministrativa, un ruolo di garanzia, che ha come finalità concorrere insieme a tutta la macchina politica e burocratica, per assicurare il buon funzionamento e andamento dell’azione amministrativa nel rispetto di un precetto costituzionale che siamo tutti chiamati ad attuare. Il Segretario deve lavorare per realizzare il programma dell’amministrazione, dare buoni servizi ai cittadini nel rispetto della legalità. La mia ricetta per dare risposte a tutte queste necessità è fatta di studio, approfondimento, riflessione, competenza. Insieme al direttore e ai dirigenti saprò spendermi a servizio della comunità convinta che, l’esperienza a Reggio Calabria, mi arricchirà da un punto di vista professionale e umano”.

Nel suo intervento, il nuovo Segretario ha sottolineato, anche, l’importanza della sinergia fra istituzioni: