Marinella di nuovo accessibile ai pedoni: l’ordinanza del Comune di Palmi

È stata appena firmata l’ordinanza che consente nuovamente l’accesso pedonale alla marinella, che sarà ora raggiungibile dai sentieri storici che scendono sino all’incantevole spiaggia.

Abbiamo preso questa importante decisione a seguito di un approfondito studio, che ha valutato la pericolosità del versante del S.Elia a seguito degli eventi franosi dell’ottobre e dicembre 2018. Questo studio ha confermato la possibilità di consentire l’utilizzo dei sentieri pedonali per il collegamento con la spiaggia, definendo le potenziali traiettorie di caduta delle rocce e le aree più probabili di arresto. Nei prossimi giorni completeremo poi i lavori per la messa in sicurezza dei percorsi individuati e per l’affissione della relativa cartellonistica.

Si tratta però solo del primo passo, perché lo studio effettuato apre importanti prospettive per la programmazione di una serie di interventi a medio e lungo termine, che consentiranno la messa in sicurezza dell’area e il ripristino dell’accessibilità alla spiaggia e al borgo marinaro. Il problema non è mai stato semplicemente rimuovere i massi caduti sulla sede stradale, ma valutare attentamente come utilizzare le poche risorse disponibili per eliminare il rischio di nuove frane, consentendo nel contempo l’accesso, seppur limitato, alla Marinella.

Lavoreremo sin da subito per ottenere di finanziamenti utili alla definitiva messa in sicurezza e alla valorizzazione di questo meraviglioso luogo, che si andranno ad aggiungere a quelli già ottenuti, come il milione e mezzo derivante dal bando dei borghi.