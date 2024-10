Marino e Gangemi su sintesi vocale Atam. “Passo avanti verso un sistema di trasporto pubblico efficiente”

È stato presentato ieri mattina a bordo della linea 113 Atam il sintetizzatore vocale capace di annunciare in anticipo le fermate, già in funzione sui nuovi autobus acquistati con i fondi del Pon Metro.

Di seguito le dichiarazioni dell’assessore Giuseppe Marino e del consigliere delegato Gangemi rilasciate a margine dell’evento. Alla manifestazione ha partecipato anche l’Au di Atam Francesco Perrelli accompagnato dal team tecnico dell’azienda di trasporti cittadina.

Marino:

“Un altro passo in avanti verso un sistema di trasporto pubblico locale efficiente e accessibile. I nuovi autobus di Reggio Calabria acquistati con i fondi europei del Pon Metro si dotano di una nuova tecnologia. La sintesi vocale che consente alle persone non vedenti di utilizzare il servizio di trasporto con un’indicazione vocale delle fermate. Un bel passo in avanti da parte dell’azienda di trasporto pubblico reso possibile grazie ad una proficua sinergia tra Atam, in particolare l’amministratore Perrelli, il consigliere delegato Francesco Gangemi e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Prosegue, dunque, il brillante percorso di crescita del sistema di trasporto pubblico cittadino. Siamo particolarmente contenti di condividere scelte e strategie con le associazioni di categoria che ci stanno supportando con entusiasmo e partecipazione. L’obiettivo è quello di rendere il servizio sempre più funzionale e rispondente alle esigenze e alle problematiche delle fasce più deboli”.