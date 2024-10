MArRC: apertura straordinaria anche a Ferragosto

Si avvicina Ferragosto, e con la fatidica data del 15 Agosto crescono anche i dilemmi sul “cosa fare o non fare”.

Reggio Calabria offre piacevoli possibilità. Fra queste l’apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia. La casa dei famosissimi Bronzi di Riace rimarrà infatti aperta lunedì 14 e martedì 15 con orario prolungato dalle 9.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle 19.30.

I due Bronzi, esposti al MArRC, potranno essere quindi ammirati anche a Ferragosto, insieme alle numerose collezioni che il museo vanta.

Le sorprese per questo ferragosto all’insegna dell‘arte non finiscono qui; il Museo di Reggio non sarà infatti l’unica struttura espositiva che resterà aperta in Calabria il giorno di Ferragosto.

Saranno visitabili, infatti, tra gli altri, il Parco archeologico di Scolacium, a Roccelletta di Borgia; il Museo archeologico nazionale ed il Parco archeologico della Sibaritide; il Museo archeologico nazionale di Crotone; il Museo ed il Parco archeologico nazionale di Capo Colonna; il Castello di Isola Capo Rizzuto; il Museo ed il Parco archeologico nazionale di Locri; l’Area archeologica dell’antica Caulon, a Monasterace, dove é esposto il “Mosaico del drago”; la Cattolica di Stilo e il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.