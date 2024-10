MArRC, protagonista anche sul Quotidiano della Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria torna a far parlare di sé, e questa volta con della pubblicità in grande stile. Una pagina del Quotidiano della Calabria, di lunedì 14 Agosto, è infatti interamente occupata dal volto di uno dei due Bronzi, che invita gli appassionati di arte a non lasciarsi fermare dal caldo afoso di questa estate e passare un Ferragosto all’insegna della cultura.

“Ti aspettiamo in Magna Grecia.”

Il MArRC non si ferma davanti a niente e nessuno, e proprio ieri lunedì 14 Agosto, sono cominciati i lavori per ripulire la facciata del Museo dalla scritta con vernice spray lasciata la notte del 21 luglio scorso.

Il Direttore Carmelo G. Malacrino ringrazia il personale del Museo e quanti sostengono, in questo momento, la causa per rendere accoglienti e decorosi anche gli spazi esterni del MArRC.

Il Museo di Reggio Calabria apre dunque le sue porte anche durante i giorni di festa, perché l’arte non va in vacanza ed ha bisogno di essere condivisa.