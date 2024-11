MArRC: sabato 7 maggio apertura prolungata sino alle 23

Anche il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria aderisce al progetto nazionale di apertura prolungata per 3 ore, dalle 20.00 alle 23.00, disposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L’iniziativa al MArRC si svolgerà sino al 1 di ottobre, in una serie di date che saranno rese pubbliche tempestivamente.

Per il mese di maggio si parte dal prossimo sabato 7, giorno in cui i visitatori potranno ammirare le bellezze dei nuovi allestimenti sino alle 23, con ultimo ingresso alle 22.30.

Il costo del biglietto rimarrà invariato, 8 euro per l’intero, 5 per il ridotto.

«L’apertura in orario notturno – dichiara il Direttore Malacrino – è un segno di attenzione da parte del MiBact verso le realtà museali italiane e si colloca nel più ampio disegno di potenziamento del turismo voluto dal Ministro Franceschini. Un’opportunità straordinaria, quindi, per Reggio Calabria e la sua provincia. Oltre che, naturalmente, per i visitatori che potranno approfittare di qualche ora in più per conoscere le nuove esposizioni. In un’idea di un Museo inclusivo, aperto alla collettività. Per un’istituzione che si pone come luogo di promozione dell’arte, della cultura e della conoscenza».