Martino: “Indimenticabile l’incontro tra me, Lillo Foti ed Aglietti”

Ospite delle consuete dirette di Citynow, l’ex Direttore Sportivo della Reggina Gabriele Martino. Tra i tanti aneddoti raccontati, uno che ha caratterizzato quella meravigliosa stagione 94-95, combaciante con la promozione in serie B e l’arrivo di Alfredo Aglietti: “Una squadra fortissima, fisicamente, tecnicamente, strutturalmente ed agonisticamente. Giocatori scelti per puntare alla vittoria del campionato, così come poi è stato.

Leggi anche

Un gruppo già forte dalla stagione precedente, quella in cui si è persa la semifinale con la Juve Stabia, irrobustita con alcuni elementi di grande qualità come Manari, Pasino, Marin e soprattutto Aglietti. Una trattativa laboriosa quella con il Pontedera, durata molto e partita con uno scambio di prestiti, avendo giratogli Mollica. Bellissimo e indimenticabile l’incontro con il presidente Foti a Roma.

Io scendevo con Alfredo da Pisa e lui saliva da Reggio per andare a Milano. Ci incontrammo a metà strada, appunto a Roma. Sapeva che avrei avuto al mio fianco Aglietti per la firma del contratto. Alfredo era alle mie spalle, il presidente Foti mi si avvicina e chiede: “il calciatore non è con te?”. Perchè in realtà Aglietti a primo impatto, e questa è stata la sensazione anche di tanti tifosi, non aveva strutturalmente le caratteristiche di quel bomber che doveva con i suoi gol portarci in serie B. Ci fu una grande risata.

Inutile ricordarvi la sua storia con la maglia della Reggina, i gol che ha fatto in due anni e la qualità delle sue giocate”.