Gabriele Martino: ‘Reggina, comunque vada sei in serie B’

Quando il confronto è con un esperto di calcio, fuori ne viene sempre una “piacevole chiacchierata”. E per Citynow è stato in diretta l’ex direttore sportivo della Reggina, oggi vicepresidente Adise, Gabriele Martino. Tra i tantissimi argomenti trattati, inevitabile il passaggio sulla situazione attuale e le proposte dell’Assemblea: “Le proposte venute fuori appaiono a me contraddittorie tra loro e per molti aspetti non condivisibili. Perchè se è vero che si chiede il merito sportivo per le prime tre classificate, Reggina, Monza e Vicenza, non puoi bloccare ovviamente le retrocessioni.

Non condivido la fretta nel dichiarare conclusa la stagione quando ancora Governo politico e calcistico discutono sulla ripresa dei campionati. Non è ammissibile il blocco delle retrocessioni, altrimenti il prossimo anno si avranno 65 squadre, nel periodo in cui tutti parlano di riforme per la riduzione. E poi solo in Italia riusciamo a far diventare una terza classificata, la migliore delle seconde.

Della Reggina sappiamo con certezza una cosa, si riprenda o meno, qualunque cosa accada, nel 2020-21, disputerà il campionato di serie B. Che si decida di riprendere o per assegnazione del Consiglio Federale”.