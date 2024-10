Cittanova, Marziale in visita all’I.C. Chitti: ‘La scuola è libertà’

L’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova ha ospitato stamane il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che insieme al sindaco Domenico Antico e alla dirigente scolastica Antonella Timpano, ha incontrato gli studenti e i docenti.

“Vi assegno il primo compito per casa – ha detto il Garante ai bambini – e consiste nel dire a mamma e papà che quando la scuola chiama loro devono essere presenti, perché anch’essi sono scuola e voi siete più importanti di ogni altro impegno”.

Il Garante si è soffermato sul valore della scuola:

“Che è libertà – ha detto Marziale – perché solo il sapere ci rende liberi”, rievocando i suoi viaggi in Africa: “Dove i bambini non mi hanno chiesto cose da mangiare, ma colori e album da disegno, altrimenti disegnano col ditino nel fango. La scuola è il diritto più importante per tutti i bambini”.