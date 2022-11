MasterChef Italia 12: una delle puntate si svolgerà in Calabria

La Calabria sta per tornare sul piccolo schermo e lo farà grazie ad uno dei programmi di cucina più amati dagli italiani

La Calabria sta per tornare sul piccolo schermo e lo farà grazie ad uno dei programmi di cucina più noti della Penisola (e non solo). MasterChef Italia ha infatti selezionato uno dei bellissimi borghi della Regione meridionale come location di una delle prossime puntate.

Tropea su Masterchef Italia, 12° edizione

Il borgo in questione è quello di Tropea. L'amministrazione, attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune, ha fatto sapere che la puntata girata in Calabria, precisamente sulla suggestiva location del giardino dello scoglio di Santa Maria dell'Isola, andrà in onda il 12 gennaio 2023.

L'imperdibile appuntamento è su Sky 1 alle ore 21:15.