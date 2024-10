Masterplan Porto di Reggio, Castorina: ‘Il Comune ha il dovere di intervenire’

“Il nuovo masterplan del porto, già presentato in riva allo stretto dall’Autorità di Sistema Portuale prevede come l’intera area immutata per estensione possa avere tuttavia elementi ed interventi strutturali che permetteranno una maggiore fruibilità. Il comune di Reggio Calabria pur non avendo una competenza diretta su queste misure ha il dovere di confrontarsi con l’ente attuatore nella precisa esigenza di immaginare non solo un collegamento diretto e fruibile tra porto e città ma nella chiave di rilancio dell’intera area dello stretto che vede Reggio Calabria come porta del Mediterraneo”.