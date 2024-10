Il match analyst Alessandria: ‘3-5-2 non adatto per la LFA Reggio Calabria’

Sulle pagine di Gazzetta del Sud, c’è una intervista rilasciata dal match analyst Carmine Alessandria, tra le altre anche ex Reggina. Di seguito il suo punto di vista sulla sfida di domenica al Granillo tra la LFA Reggio Calabria ed il Real Casalnuovo oltre alle sue favorite per la vittoria finale.

“Il match con il Real Casalnuovo nasconde tante insidie. C’è il ‘nostro’ Reginaldo che pur non essendo più un ragazzino continua a segnare, non sarà facile spuntarla per la Reggina, comunque ben guidata da Trocini. Lo ritengo un allenatore preparato che ha sempre ottenuto risultati importanti in categorie come queste. Ma non ha gli interpreti funzionali per proporre il 3-5-2. Al netto delle difficoltà dell’incontro serviranno i tre punti per rientrare in zona play off. Non so quanto però potranno essere utili gli spareggi finali, potrebbero non servire a nulla ma è sempre preferibile disputarli. Ero presente a Castrovillari, in quella circostanza non si meritava la vittoria, gli amaranto hanno avuto difficoltà contro una compagine non brillante che sta attraversando un momento particolare. Il Trapani, invece, mi ha fatto un’ottima impressione, quasi sicuramente riuscirà ad arrivare fino in fondo, sarà lotta con il Siracusa ma occhio alla Vibonese che ha alle spalle una proprietà ambiziosa“.