L’ex Reggina Alessandria: ‘Il no a Bandecchi? Come aver buttato un biglietto vincente della lotteria’

Sul quotidiano Gazzetta del Sud, l’intervista al match analyst Carmine Alessandria. Il passaggio su quella splendida promozione in serie B con Mimmo Toscano e la recriminazione per la mancata assegnazione della nuova Reggina all’attuale sindaco di Terni Stefano Bandecchi:

“Ricordo bene quel periodo. Ci aggiudicammo il torneo di Lega Pro nonostante non fossimo favoriti, grazie alla bravura di Mimmo Toscano. Eravamo nel calcio professionistico, in serie B abbiamo avuto la fortuna di battere un campione come Buffon, anni indimenticabili e ovviamente spiace che il club sia fallito. Non doveva finire così, purtroppo è andata male. Ma sono stati adottati due pesi e due misure nella vicenda Reggina, mentre alla Sampdoria è stato consentito di iscriversi. Le regole devono valere per tutti senza creare figli e figliastri“.