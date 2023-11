LFA Reggio: il Real Casalnuovo, il silenzio della società, il calciomercato

Si sta per concludere la settimana di allenamenti per la LFA Reggio Calabria in preparazione alla sfida di domenica contro il Real Casalnuovo. Mister Trocini ha pienamente recuperato Cham, elemento di grande importanza sia per le sue qualità fisiche e tecniche, ma anche per lo status di Under che può agevolare altre scelte. Non si hanno notizie riguardo le condizioni di Rosseti, mentre Zanchi sarebbe sulla via del recupero. Si è reduci da due pareggi consecutivi e tornare alla vittoria diventa praticamente un obbligo se si vuole almeno guadagnare una posizione all’interno della griglia play off. Il tecnico dovrà decidere se tornare alla difesa a tre o proseguire con i quattro difensori, scelta che dipende spesso dall’utilizzo di uno o due attaccanti contemporaneamente.

Intanto sul fronte mercato non si hanno novità. La società da tempo si è chiusa dietro il silenzio ma immaginiamo abbia già avviato le varie trattative intanto per liberarsi di quei calciatori oggi poco utili alla causa e poi per irrobustire un organico costruito in tutta fretta e quindi con la necessità di interventi su almeno due reparti su tre. Dalla sessione estiva ad ora si sono aggiunti Vercea, Bolzicco e Porcino, ma è evidente che manchi ancora più di qualcosa. Siamo a meno di una settimana dall’inizio delle operazioni ufficiali.