‘Vinitaly and The City’ a Reggio slitta: nuove date per il grande evento

Un appuntamento che arriva nel cuore dell’estate e che punta a portare Reggio Calabria dentro il circuito dei grandi eventi nazionali, con il Lungomare palcoscenico naturale tra vino, identità e Mediterraneo.

Cambio di programma per Vinitaly and The City a Reggio Calabria. L’appuntamento, annunciato nei mesi scorsi per l’1 e 2 agosto, slitta di una settimana.

Le nuove date indicate nella grafica rilanciata dal sindaco Francesco Cannizzaro sono 8 e 9 agosto 2026. Confermata la location: il Lungomare reggino, pronto a diventare il cuore di una delle iniziative più attese dell’estate reggina.

Lo slittamento non cambia il peso dell’appuntamento. Reggio Calabria si prepara infatti ad accogliere un evento pensato per unire vino, turismo, cultura e promozione del territorio.

L’assessore regionale Gianluca Gallo ha evidenziato che l’organizzazione di Vinitaly and the City a Reggio Calabria non è solo un’occasione per celebrare il vino, ma anche un’opportunità per rafforzare l’immagine della Calabria come destinazione turistica e culturale.

“La regione ha lavorato per diventare un punto di riferimento nel settore vitivinicolo, promuovendo la qualità dei suoi prodotti e della sua agricoltura. Questo evento è il frutto di anni di impegno e di un cambio di rotta che ha reso la Calabria un luogo capace di ospitare grandi manifestazioni,” ha dichiarato Gallo, ricordando anche il successo di eventi simili in altre località calabresi, come il Vinitaly a Sibari.

La tappa reggina di Vinitaly and The City rappresenta una vetrina importante per la città e per l’intera Calabria. Sul Lungomare Falcomatà sono attesi momenti di degustazione, incontri e iniziative dedicate alle eccellenze vitivinicole, con l’obiettivo di valorizzare il comparto e rafforzare l’immagine turistica del territorio.

Cannizzaro, già nei mesi scorsi, aveva sottolineato il valore dell’evento per Reggio Calabria, parlando di una grande occasione per la città e per la sua nuova stagione amministrativa. La nuova grafica aggiorna adesso il calendario: non più 1 e 2 agosto, ma 8 e 9 agosto 2026.

Un appuntamento che arriva nel cuore dell’estate e che punta a portare Reggio Calabria dentro il circuito dei grandi eventi nazionali, con il Lungomare Falcomatà come palcoscenico naturale tra vino, identità e Mediterraneo.