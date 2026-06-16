Motoincontro: la passione per le due ruote che ha unito Catania e Reggio Calabria

Si è svolto il Motoincontro organizzato dal Moto Club 125 2T Sicilia Damiano Gugliotta, che ha unito Catania e Reggio Calabria in una giornata all’insegna della passione per le due ruote.

La manifestazione ha richiamato numerosi motociclisti provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, registrando anche la partecipazione di appassionati arrivati da diverse regioni italiane, fino al Veneto. Tra i momenti più apprezzati della giornata, la sosta sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, dove i partecipanti hanno potuto ammirare uno dei luoghi simbolo della città e condividere la comune passione per il motociclismo.

Successivamente il gruppo ha raggiunto l’Aspromonte per una tappa panoramica immersa nella natura, prima di fare ritorno verso Villa San Giovanni, dove il raduno si è concluso presso gli imbarchi, salutando i partecipanti al termine di una giornata caratterizzata da amicizia, aggregazione e passione per le moto.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta come il motociclismo rappresenti non soltanto una passione sportiva, ma anche un’occasione per creare nuove amicizie, promuovere il turismo e valorizzare le bellezze del territorio. L’ottima riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie all’organizzazione del MotoClub 125 2T Sicilia Damiano Gugliotta, del MotoClub Reggio Calabria ed alla partecipazione di tanti appassionati che, con entusiasmo e spirito di aggregazione, hanno contribuito al successo di una giornata destinata a rimanere tra i ricordi più belli della stagione motociclistica.

Si ringrazia particolarmente il MotoClub Reggio Calabria per avere fattivamente contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.