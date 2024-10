Matera-Reggina, le formazioni ufficiali: debutta un nuovo acquisto

Maurizi lancia Ferrani dal 1′ a Matera. Nel pacchetto difensivo amaranto debutta il nuovo acquisto, esordio dal primo minuto anche per Castiglia, nuovo capitano. In attacco conferma per la coppia Bianchimano-Sparacello, di seguito le formazioni ufficiali.

Matera: Golubovic, Sernicola, De Franco, Gigli, Angelo, De Falco, Maimone, Casoli, Dugandzic, Sartore, Tiscione. All. Auteri

Reggina (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Laezza, Ferrani; Hadziosmanovic, Marino, Fortunato, Castiglia, Armeno; Sparacello, Bianchimano. All. Maurizi.