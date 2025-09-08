Regionali, Salvini: ‘La Lega punta ad essere il 1° partito in Calabria’

"Sono sicuro che la Lega avrà un risultato straordinario. L'obiettivo è quello di arrivare primi, quindi di portare a vincere Occhiuto". Le parole del vicepremier

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato con determinazione il suo ottimismo riguardo alle prossime elezioni regionali in Calabria, fissate per il 5 e 6 ottobre. Salvini, oggi a Catanzaro per presentare la lista del suo partito, ha dichiarato:

“Sono sicuro che la Lega avrà un risultato straordinario. L’obiettivo è quello di arrivare primi, quindi di portare a vincere Occhiuto come primo partito”.

I 18,5 miliardi di investimenti in Calabria

Salvini ha poi messo in evidenza l’importanza dei 18,5 miliardi di investimenti che il suo ministero ha destinato alla Calabria, sottolineando che questa cifra non ha precedenti nella storia italiana.

“18 miliardi e mezzo di investimenti del mio ministero in Calabria per i calabresi. Non ha precedenti nella storia italiana. 18 miliardi e mezzo vuol dire quasi 4 miliardi sulla statale 106, mentre gli altri se l’erano dimenticata, la trasversale delle serre, la A2, l’alta velocità finalmente in progettazione fino a Reggio Calabria, il ponte di cui si parla da una vita e che adesso è progettato e finanziato. Tutto questo in neanche tre anni”.

La continuità con Occhiuto

Interrogato sulla continuità con Roberto Occhiuto, Salvini ha spiegato che la Lega ha scelto candidati di eccellenza, tra cui politici, imprenditori, tecnici e esperti. Ha poi aggiunto che la Regione Calabria ha fatto molto per recuperare i ritardi ereditati da altre amministrazioni, e che l’intento del partito è fare sempre meglio.

“Avremo cinque anni per prendere in mano la Calabria che merita tanto. Il mondo guarderà la Calabria dalle prossime settimane, quindi per me è motivo di orgoglio”, ha detto Salvini.

Il futuro della Lega in Calabria

Salvini ha ribadito che l’intenzione della Lega è quella di migliorare l’8% ottenuto nel 2021, e ha affermato con fiducia che l’obiettivo è diventare il primo partito in Calabria. Secondo lui, i calabresi hanno potuto osservare, in questi anni, l’impegno concreto del partito. L’esempio più emblematico, ha aggiunto, è il progetto del ponte che è stato finalmente approvato, con l’apertura dei cantieri prevista nelle prossime settimane e non nei mesi a venire.

“Riporterà in Calabria tanti giovani che sono stati costretti a scappare. Ecco, riportare in Calabria tanti giovani che adesso sono in giro per l’Italia e per il mondo è il mio obiettivo principale”.

Una solida alleanza nel centrodestra

Salvini ha poi puntualizzato che l’obiettivo della Lega non è fare della campagna elettorale un “banco di prova” contro le altre forze di maggioranza. Ha sottolineato che nel centrodestra ci sono amici e alleati, e che, pur competendo, l’alleanza è solida sia a livello nazionale che regionale, a differenza di altre coalizioni che si formano solo per interesse.