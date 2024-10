Matteo Salvini a Reggio fa il pieno di cultura – FOTO

Il leader del Carroccio non ha saltato nessuno dei consueti appuntamenti di un turista in visita a Reggio Calabria

Prosegue il tour di Matteo Salvini a Reggio Calabria. Il leader della Lega giunto ieri, giovedì 6 febbraio, nella nostra città per il suo ‘Giro d’Italia’ che ha visto protagonista, in Calabria, anche Vibo Valentia. L’ex ministro degli interni non ha saltato i tipici appuntamenti di un qualsiasi turista.

Visita al Museo Archeologico prima della conferenza al Cine Teatro Odeon e dopo un salto a Scilla. Ogni passo di Salvini è stato, poi, riportato sulla sua pagina Facebook e sui suoi diversi social per tenere sempre aggiornati i ‘fan’.

“Vi auguro una splendida serata dalla magica Chianalea di Scilla, autentico gioiello calabrese” postava nella serata di ieri, e ancora: “Splendida serata qui a Reggio Calabria: affetto, sorrisi, entusiasmo. Grazie per la vostra fiducia. E ora al lavoro per cambiare questa splendida terra, avanti tutta! I Bronzi di Riace, due Capolavori simbolo della genialità umana. Qui a Reggio Calabria siete tantissimi, GRAZIE”.