Calabria, maxi tamponamento sull’A2: 10 persone ferite

È di dieci persone ferite, nessuna delle quali in modo grave, il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto stamani sulla A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Pizzo in direzione nord.

Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto più veicoli di cui uno pesante.

Il traffico veicolare è stato deviato all’uscita obbligatoria nello svincolo di S. Onofrio con rientro allo svincolo di Pizzo. La Centrale operativa del 118, appena scattato l’allarme, ha inviato sul posto due ambulanze che hanno provveduto a stabilizzare gli infortunati e a trasferirli all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Nella maggior parte dei casi le persone coinvolte nell’incidente stradale hanno riportato solo contusioni varie.

Nessuno di loro comunque, versa in condizioni critiche o in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas e il soccorso meccanico per consentire le operazioni di ripristino della normale transitabilità dell’arteria.

