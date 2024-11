Mazara ancora fatale per la Vis. Reggini sconfitti 79-51

È durata solo un quarto e mezzo l’illusione della Vis di fare bottino pieno sul parquet mazarese e riscattare la sconfitta patita in regular season qualche settimana fa.I reggini partono dunque col piede sbagliato in questa prima giornata della fase ad orologio e vengono scavalcati in classifica dai siciliani.Eppure l’inizio del quintetto di coach D’Arrigo era stato promettente. Dopo un primo quarto equilibratissimo, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, la Vis scappa sul più 5 (25-20) all’inizio del secondo periodo. L’allungo di Tramontana e compagni, però, si rivela effimero. Il ritorno dei padroni di casa, trascinati da uno scatenato Marengo e da un ottimo Degregori, è veemente, e con un parziale di 19-3 prima dell’intervallo il Basket Mazara va negli spogliatoi avanti di 11 lunghezze (39-28).Nella ripresa la musica non cambia. I trapanesi tirano con percentuali clamorose e aumentano il vantaggio a 24 punti (60-36) sulla sirena della terza frazione.Il quarto periodo è solo una formalità per i locali, che gestiscono con tranquillità il margine acquisito e incamerano due punti fondamentali nella corsa al terzo posto.Per la Vis una battuta d’arresto che comunque non compromette il cammino verso i play off.Questo il tabellino della gara:Basket Mazara – Vis Reggio Calabria 79-51 (18-18, 21-10, 21-8, 19-15)Basket Mazara: Degregori 18 (8/9, 0/1), Bruno 11 (1/2, 2/5), Gullo 8 (4/6, 0/5), Marengo 23 (8/9, 1/2), Naso 8 (2/5, 1/3), Gilante, Massa, Lumia 11 (5/6), Rizzo N.E.: Salvadori. Allenatore: Bonanno.Tiri Liberi: 11/17. Rimbalzi: 22 18+4 (Degregori 6). Assist: 11 (Gullo 4).Vis Reggio Calabria: Vozza 6 (1/4, 1/2), D. Costa 6 (3/5), Tramontana 15 (5/8, 1/3), Grasso 13 (2/9, 3/5), Carnazza 5 (0/1, 1/5), Barrile 1, R. Costa R. 2 (0/1, 0/2), Suraci 3 (1/2). Allenatore D’Arrigo.Tiri Liberi: 9/14. Rimbalzi: 27 19+8 (Tramontana 7). Assist: 1 (Grasso 1).Arbitri: Paternicò e Sarda, entrambi di Piazza Armerina. i need to buy the