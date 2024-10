McDonald’s, la cipolla di Tropea protagonista di ‘My Selection 2022’

Il colosso dei fast food e Joe Bastianich puntano, di nuovo, i riflettori sulla Calabria scegliendo anche per il 2022 la cipolla calabrese

42 tonnellate di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP nella nuova edizione della linea premium creata da McDonald’s e selezionata da Joe Bastianich. Più di 650 tonnellate di ingredienti tipici, DOP e IGP nei tre panini nati per valorizzare e far conoscere al grande pubblico le eccellenze del Made in Italy.

My Selection 2022 e la cipolla di Tropea

Un successo ormai consolidato. Anche quest’anno, dopo quasi 90 tonnellate di prodotto acquistato a partire dal 2018, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP torna a far parte della nuova edizione di My Selection di McDonald’s, la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich nata per valorizzare i prodotti DOP e IGP italiani, la loro qualità e lo stretto legame con i territori.

L’eccellenza calabrese, di cui McDonald’s acquisterà 42 tonnellate nel 2022, torna con “My Selection BBQ”, disponibile negli oltre 630 ristoranti McDonald’s di tutta Italia.

Un classico dell’assortimento caratterizzato dalla salsa BBQ con Aceto Balsamico di Modena IGP e Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. Una combinazione di ingredienti che si esaltano tra loro e che fanno parte delle eccellenze gastronomiche del territorio italiano.