Mecacci post Palestrina: ‘Pretendo sempre questa intensità’

Si è presentato in sala stampa un coach Meccacci, a dir poco soddisfatto. Il suo primo ringraziamento va alla società che gli ha permesso di sedere su una panchina che ha avuto sempre grandi guide passate alla storia del basket: “I primi due quarti sono stati davvero buoni, poi abbiamo avuto un calo, peccando un pò di ingenuità che non ci possiamo permettere nonostante l’anagrafica della squadra. Abbiamo tenuto l’intensità alta nell’ultimo quarto e soprattutto l’attenzione giusta. La percentuale dai tre punti ha determinato il break vincente. Il tiro da tre è arrivato dalla circolazione della palla e non dai singoli, quello che pretendo io, si è avverato. Siamo stati bravi difensivamente, l’abbiamo saputa adattare nei diversi momenti del match.

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Riguardo l’intera stagione: “Il campionato che andremo ad affrontare è così avremo momenti no come dopo Matera e momenti strepitosi come oggi, dovremo essere bravi a mantenere sempre e comunque la calma, ci attendono tante partite, possiamo e dobbiamo migliorare, la fiducia nel gruppo c’è.”

IL RESOCONTO DEL MATCH