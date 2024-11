Medaglieri Italiani: venerdì 30 la presentazione del progetto editoriale della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria

Venerdì 30 gennaio 2015, alle ore 12:00, presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria dott.ssa Simonetta Bonomi presenterà i due volumi del Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, n. 6, della nuova serie “Medaglieri Italiani”: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il Medagliere. Storia, rinvenimenti, collezioni, vetrine virtuali, a cura di Giorgia Gargano e Serafina Pennestrì. Il progetto editoriale, che rappresenta il primo catalogo del Medagliere conservato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stato promosso dalla Direzione GeneraleArcheologia in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia della Calabria, e realizzato, con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Interverranno: la dott.ssa Simonetta Bonomi (soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria), la prof.ssa Maria Caccamo Caltabiano, (ordinario di Numismatica dell’Università di Messina), il dott. Vittorio Barnato (dirigente, Ministero dell’Economia e delle Finanze), il dott.Luca Fornara (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.)

Visita QUI in anteprima delle Vetrine Virtuali sul Portale Numismatico dello Stato: