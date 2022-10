Mediterranean Cup, si parte dall'ambiente. Colella: 'Lo sport è anche impresa'

Una giornata all'insegna delle buone pratiche per un comportamento ecosostenibile. È così che prende avvio la Mediterranean Cup 2022. La manifestazione, organizzata dalla New Sport Academy A.S.D. in collaborazione con la Federazione Italiana Vela ed il Circolo Velico e patrocinata dalla Regione Calabria - Sezione Turismo - Calabria Straordinaria, punta non solo a promuovere la vela come sport nel territorio di Reggio Calabria, ma anche a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo.

Da qui la decisione di partire con una "giornata ecologica" e ripulire la spiaggia del lungomare Falcomatà che, nei prossimi giorni, verrà utilizzata dai regatanti nel corso della manifestazione sportiva.

Mediterranean Cup, si parte dall'ambiente

L'evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con Teknoservice, Legambiante sez. RC, One Ocean Foundation e Federazione Italiana Vela, ha visto anche la partecipazione degli studenti del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" e degli scout del mare gruppo "Stella polare".