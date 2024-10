Mediterranean Life, Falduto: ‘Volontà politica di cancellarlo’. Cama: ‘Non è vero’

Botta e risposta sul progetto di ‘Mediterranean Life’ tra l’imprenditore reggino Pino Falduto e l’assessore comunale Mariangela Cama. Il cordiale faccia a faccia tra Falduto e l’amministrazione comunale è avvenuto nel corso della trasmissione ‘Live Break’ di CityNow.

L’imprenditore reggino, che qualche giorno prima aveva parlato di ‘mostro burocratico’ riferendosi al nuovo spiaggia, ha ribadito le critiche per alcuni passaggi del nuovo documento dell’amministrazione comunale.

“Tutti noi imprenditori aspettavamo con ansia le varianti al piano spiaggia. Ci sono alcuni aspetti critici che avevo già fatto presente all’amministrazione comunale e in particolare all’assessore Cama, con la quale c’è sempre stato un confronto garbato.

La mia attività rappresenta l’unico punto di ormeggio a Reggio Calabria, conosco con precisione le difficoltà e tutti i dettagli tecnici. Con il nuovo piano spiaggia di fatto si vuole cancellare il progetto di Mediterranean Life, è un preciso segnale politico. Poteva invece essere fatta presente la volontà di dare vita ad un porto turistico in quei luoghi. Se non è stato fatto significa che non si è voluto fare”.