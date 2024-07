Mediterranean Life, Falduto: "Da Falcomatà solo promesse e silenzio"

Mediterranean Life, nulla si muove. A più riprese, anche attraverso queste pagine abbiamo sollecitato l’amministrazione comunale a dare impulso all’importante progetto che vede l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto quale principale promotore.

Nulla però si è smosso di concreto in questi anni, per l’amarezza di Falduto e della società interessata, pronta a chiedere anche il risarcimento danni. “A Falduto dico sediamoci e parliamone”, le parole del sindaco Falcomatà circa 3 mesi fa. Un passaggio che sembrava incoraggiante, ma che invece non è stato seguito dai fatti.

Attraverso i social network, Falduto è tornato quindi ad attaccare sindaco e amministrazione comunale.

“Il video con il Sindaco si riferisce ad una sua intervista di tre mesi fa. Da allora non è cambiato nulla. Palazzo San Giorgio è diventato il luogo privilegiato per ricevere società private che condividono con il Sindaco e l’Amministrazione una certa visione del rapporto pubblico /privato, mentre viene precluso alle aziende come la nostra che, nel rispetto della legge, vogliono realizzare iniziative imprenditoriali autonome senza richiedere denaro e beni pubblici.

Le persone che rappresentano le istituzioni comunali, e non solo, ignorano deliberatamente le richieste e le istanze, e si permettono anche di sorridere su questioni che potrebbero essere determinanti per il futuro di Reggio Calabria. DALLA ROBOANTE E SIMPATICA DICHIARAZIONE SONO PASSATI TRE MESI SENZA NESSUN RISCONTRO ALLE NOSTRE MISSIVE.

Caro Totò, come ci dicevamo parlando della classe politica e dirigente attualmente in auge, “è tempo perso”, ma prima o poi…”, le parole di Falduto.