Tutto pronto per il Meeting Tourism dello Stretto, Basile: ‘Al lavoro per un protocollo tra Reggio e Messina’

Obiettivo la realizzazione di iniziative congiunte per la promozione turistica dell’Area Metropolitana dello Stretto

“Al via la seconda edizione del “Meeting Tourism dello Stretto“!”.

Lo ha annunciato, attraverso un post su Facebook, il sindaco di Messina, Federico Basile.

L’iniziativa, si terrà dal 23 al 26 giugno a Messina e dal 27 al 29 giugno a Reggio Calabria.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il primo cittadino messinese – è inserire le città dello Stretto negli itinerari del turismo esperienziale nazionale e internazionale, infatti stiamo lavorando in sinergia con il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, per stipulare un Protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Messina e quella di Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte per la promozione turistica dell’Area Metropolitana dello Stretto”.