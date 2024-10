Meeting turismo a Reggio, Tramontana: “Tedeschi già innamorati del nostro territorio”

Occasione da cogliere al volo. Il meeting Drv che si sta svolgendo in questi giorni a Reggio Calabria rappresenta un veicolo promozionale senza pari, un’enorme possibilità che difficilmente si ripeterà a breve.

Ninni Tramontana, presidente Camera di Commercio Rc, racconta ai microfoni di Citynow del significato rilevante che riveste l’evento: “E’ un’opportunità unica per tutto il nostro territorio. Nostri imprenditori si sono rivelati particolarmente sensibili per questo evento importante. Come Camera di Commercio abbiamo collaborato all’organizzazione di questi tour che i 600 tour operatori faranno in questi giorni, oltre ad aver realizzato una guida esclusiva che consegneremo loro. La Città Metropolitana è interessata pienamente, dalla fascia jonica a quella tirrenica”.

Il turismo è un comparto che può e deve fare da volano per tutto il territorio reggino. Tramontana e la Camera di Commercio si allineano alle altre istituzioni locali, sperando di vedere a breve i primi riscontri positivi in termini di presenze: “Abbiamo unito tutte le forze per rappresentare al meglio questa città. Dobbiamo concentrare le nostre energie nei settori che ci riguardano da vicino e che più possono esaltare le nostre caratteristiche, penso al turismo e all’agroalimentare, creando le giuste sinergie. Questi 600 tour operator venderanno la nostra provincia a tutti i tedeschi, è una grandissima opportunità che speriamo darà i suoi frutti sin dal prossimo anno”.

Un tesoro fatto di specialità enogastronomiche e paesaggi inimitabili. I 600 tour operator tedeschi hanno iniziato una full immersion nel cuore della Calabria, iniziata ieri sera con la cena presso Piazza Italia: “E’ servita anche per evidenziare i nostri prodotti eccellenti. I 600 ospiti hanno gustato il vino di Palizzi, l’olio di San Giorgio Morgeto, cipolla rossa di Tropea e tante altre nostre specialità che danno risalto al territorio. Oramai si va sempre più verso un turismo esperienziale. Chi visita un paese vuole conoscerne le radici, esplorare la natura, vivere le tradizioni popolari e culturali. Reggio e la sua provincia da questo punto di vista hanno una ricchezza inestimabile, i tour operator arrivati in questi giorni in città si sono subito innamorati dei nostri luoghi e dei nostri sapori”.