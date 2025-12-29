Rebecca, il canestro più bello: al Palacalafiore una festa di sport e amore per il ‘Terzo Memorial Cuzzucoli’

Al Palacalafiore non è andata in scena soltanto una competizione sportiva ma si è respirato qualcosa di molto più profondo: memoria, amore, comunità. Il Terzo Memorial “Rebecca Cuzzucoli” ha trasformato il parquet in un luogo di emozioni vere, dove il basket è diventato linguaggio del cuore per ricordare una bimba speciale, volata via troppo presto a soli cinque anni, ma già innamorata della Viola, dei suoi colori neroarancio e di quel mondo fatto di palloni, sogni e sorrisi.

Organizzato dal Supporters Trust in sinergia con la Redel Viola, il Memorial non è stato un semplice torneo Under 13, ma una vera festa dello sport, capace di unire ragazzi, famiglie e tifosi nel nome di Rebecca. In campo sono scese quattro squadre: Kleos Lazzaro, Pizzo Play Ground, Orsa Barcellona Pozzo di Gotto e la Redel Viola, padrona di casa e custode di un ricordo che continua a vivere.

A conquistare il trofeo è stata l’Orsa Barcellona Pozzo di Gotto, vittoriosa in finale contro la Redel Viola, ma il risultato, come spesso accade in giornate così, è passato in secondo piano. A vincere davvero è stato lo spirito del Memorial, celebrato anche attraverso i premi speciali:

Gara del tiro da tre punti per Alessandro Terranova (Orsa Barcellona),

Premio Fair Play a Ilaria De Rito (Pizzo Play Ground),

Premio MVP conquistato da Antonino Avenoso (Kleos Lazzaro).

Ogni ragazzo ha ricevuto una medaglia commemorativa, ogni squadra una coppa, consegnate dai componenti del Supporters Trust: Maurizio Marino, presidente dell’Associazione, dal vice Marco Gargamese, da William Locicero, da Emilia Mallamaci e dall’addetto stampa del Trust Marcella Giustra, inoltre, a premiare i ragazzi per la Redel il capitano Manu Fernandez e Edoardo Maresca. Piccoli gesti, ma carichi di significato, per dire a tutti che quel giorno nessuno ha perso, perché tutti hanno partecipato a qualcosa di più grande. I genitori di Rebecca hanno donato una targa al presidente della Viola Carmelo Laganà e al presidente del Supporters Trust Maurizio Marino.

Momento di intensa commozione a margine delle partite, quando il papà di Rebecca, Dario, ha pronunciato parole che hanno toccato profondamente il pubblico, ricordando quanto questa iniziativa rappresenti un abbraccio collettivo che ogni anno si rinnova. Accanto a lui, la mamma Dionisia, visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti per l’affetto sincero e autentico che continua a nascere attorno al nome della sua bambina.

Il ricavato della serata sarà devoluto al reparto di Oncoematologia pediatrica del Gom, perché dal ricordo possa nascere ancora speranza. E come in ogni festa che si rispetti, a fine giornata i genitori di Rebecca hanno voluto offrire un piccolo buffet a tutti i partecipanti, chiudendo il cerchio con un gesto semplice e pieno d’amore.

Rebecca forse non era sugli spalti, ma era ovunque: negli occhi dei bambini, nei sorrisi, negli applausi, in ogni canestro segnato con il cuore. E al Palacalafiore, ancora una volta, il suo nome ha vinto su tutto.