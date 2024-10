Mercato amaranto: Ferrani e la Reggina, deciso il futuro. Sfuma un centrocampista?

Follow @teoocchiuto Sembrava, almeno inizialmente, poter essere uno dei giocatori certi della conferma. Nelle ultime settimane, però, la strategie di Taibi hanno decretato il contrario. Manuel Ferrani e la Reggina non proseguiranno insieme il percorso intrapreso nel gennaio scorso, con il difensore che vanta tante richieste in Serie C ma non giunte da parte del sodalizio di Via Petrara. Un addio che si spera di non rimpiangere, visto l’egregio contributo del centrale riminese nel semestre in riva allo Stretto.

Discorso diametralmente opposto, invece, per Giuliano Laezza. L’ex Melfi sembrerebbe ad un passo dal rinnovo del contratto con la Reggina, andando a rappresentare quell’accenno di continuità tecnica che molti tifosi invocano. Con lui, a comporre la coppia difensiva centrale del 4-3-3 targato Cevoli potrebbe esserci Giorgio Gianola. Reduce dall’esperienza alla Sicula Leonzio – che oggi ha fatto sapere di aver liberato il tecnico Amo Diana – uno dei protagonisti della prima salvezza in Lega Pro del nuovo corso societario potrebbe, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, tornare a Reggio Calabria. Nei prossimi giorni incontro decisivo fra il DS Taibi e l’agente.

Per quanto riguarda il centrocampo, dopo le rivelazioni in esclusiva sul futuro di Roberto Marino (clicca qui), sempre in auge il nome di Urban Zibert. Destinato a sfumare, invece, il baby Francesco Palermo dell’Acireale. Il ragazzo classe ’99 era seguito dalla Reggina che, però, non lo ha ritenuto una priorità, lasciando strada libera ad una compagine del girone B di terza serie pronte ad accoglierlo. Chiosa finale con La Camera, sempre più vicino alla firma con il Rimini.