“Mercato Amaranto”, l’appuntamento alle ore 20 e gli ospiti

Come ogni venerdi torna l’appuntamento con “Mercato Amaranto” in onda su City Now Sport alle ore 20,00. Sarà il solito riepilogo della settimana per quello che riguarda le trattative della Reggina tra operazioni in entrata ed in uscita. Le ufficializzazioni con i saluti a Conson e Ciavattini, l’arrivo prossimo di Francesco De Rose.

E nella giornata di oggi potrebbero arrivare altre firme come quelle di Bresciani e Nicolò Bianchi, in attesa di capire se per lunedi, giorno di inizio del ritiro, mister Toscano potrà contare anche sui nuovi difensori. Baclet e la sua posizione tutta da definire, poi la questione seggiolini al Granillo non ancora risolta.

Ne parliamo questa sera con Maurizio De Rosa procuratore dell’attaccante Baclet, con il giornalista esperto di calciomercato Paolo Ficara e l’assessore al comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca.

