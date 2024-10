Reggina: ritiro alle porte con tanti centrocampisti e in attesa dei difensori

“Il Centro Sportivo Sant’Agata ospiterà il ritiro pre-campionato della prima squadra amaranto. Staff tecnico e calciatori si ritroveranno agli ordini di mister Toscano domenica 14 luglio alle 19. Lunedì 15 e martedì 16 in programma visite mediche e test atletici”. Appuntamento quindi esattamente tra due giorni con una rosa ancora in fase di completamento e diversi ruoli da coprire.

Decisamente a sorpresa rispetto alle attese, il reparto sul quale si è intervenuti in maniera più consistente al momento, è quello di centrocampo. Sounas, Nicolò Bianchi, De Rose i volti nuovi, ai quali vanno aggiunti Zibert, Marino e Salandria, con De Falco in uscita ma ancora in organico e Petermann fuori dai programmi tecnici. Discorso a parte merita Bellomo, oggi in attesa di capire in quale zona del campo mister Toscano intende collocarlo, mentre sulle corsie Kirwan e Bresciani.

L’attacco sarà l’ultimo reparto sul quale si faranno gli interventi più attesi e la difesa? Guarna sarà il guardiano della porta, Cristini è andato da altra parte, Gasparetto unico superstite. Già scritto di Conson passato alla Carrarese e la rescissione consensuale con Ciavattini, il reparto è totalmente da costruire. Da tempo si parla di Bertoncini, Blondett e Bergamelli. Tra due giorni si inizia, mister Toscano attende.

Leggi anche

Leggi anche