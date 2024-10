Granillo: dai bulloni ai seggiolini, sperando in un percorso diverso

Aspettando notizie di calciomercato, si rimane in attesa di comunicazioni anche per quello che riguarda la questione seggiolini Tribuna Est e di conseguenza della campagna abbonamenti. Si rimanda di settimana in settimana, ma la prima vicenda adesso inizia a creare qualche preoccupazione.

Ricordiamo che, secondo quelle che sono le nuove norme sull’impiantistica, per ciò che concerne l’Oreste Granillo, per l’apertura della gradinata sarà necessaria la sostituzione di tutti i seggiolini quantificati in circa 9000. Da qualche mese se ne parla, sembrava si fosse trovata una soluzione alternativa più rapida ed invece si dovrà procedere secondo gara d’appalto per l’assegnazione e la posa in opera.

Sta per concludersi anche questa settimana e non si registrano novità. La speranza è che non si ripeta una situazione simile a quella dei famosi “bulloni” per la sostituzione dei quali si è dovuto attendere più di quanto ci si aspettasse. Sia comunque ben chiara una cosa. L’eventuale ritardo non comporterà la chiusura dello stadio, bensì solo ed esclusivamente quella del settore di Tribuna Est, fino a completamento dei lavori.

Nel frattempo i tifosi attendono notizie per l’apertura della campagna abbonamenti, si era detto conseguenziale al cronoprogramma che detta i tempi di realizzazione. Forse sarebbe il caso di avviarla comunque, almeno per gli altri settori.

