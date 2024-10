Reggina, spunta un nome nuovo per l’attacco

Si parla di Evacuo, si è detto di Gonzalez, ma c’è un terzo attaccante che con la maglia del Novara ha realizzato 12 gol nella stagione in cui sulla panchina dei piemontesi vi era Mimmo Toscano e si è ottenuta la promozione in serie B. Parliamo di Simone Corazza, nome nuovo per l’attacco lanciato dai colleghi di TuttoC.com, reduce da stagioni in cui non è stato particolarmente fortunato, avendo subito due brutti infortuni alle ginocchia.

Ultimi campionati con la maglia del Piacenza, il primo di buon livello con 10 gol messi a segno, il secondo caratterizzato dal secondo infortunio. Il Ds Taibi avrebbe contattato anche lui nel giro degli attaccanti. Sempre dal Piacenza la Reggina è pronta a portare in maglia amaranto il difensore Bertoncini.

