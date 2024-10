La Reggina saluta il suo capitano. Pronta un’altra uscita importante

Tutto secondo programma. Avevamo indicato come questa la settimana delle cessioni prima delle prossime entrate. Si era parlato insistentemente di Conson e la notizia arriva dal sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com che scrive di accordo trovato tra l’ormai ex capitano amaranto Diego Conson e la Carrarese. Altri sviluppi sono attesi per De Falco, anche lui molto richiesto.

Leggi anche

Ricordiamo che la Reggina ha necessità di trovare collocazione anche per i difensori Redolfi, Ciavattini e Mastrippolito e rimane in attesa di poter annunciare i vari Bertoncini, Blondett e Bergamelli.

Leggi anche

Leggi anche