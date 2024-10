Reggina 1914: pronta unificazione pagina facebook con Reggina Calcio

Dal primo di luglio la Reggina ha ripreso possesso del centro sportivo S. Agata. Nel pacchetto del bando l’acquisizione dei beni materiali ed immateriali, ma anche la pagina facebook della vecchia Reggina Calcio, con più di 40.000 like, una grande potenzialità.

Che ovviamente la società del presidente Gallo non si è lasciata sfuggire. Da diverse ore la pagina Reggina Calcio si è trasformata in Reggina 1914 2, in attesa di poter essere totalmente assorbita dal profilo principale che oggi conta più di 30.000 like.

