Reggina, i tre nomi di alfredopedulla.com per l’attacco

E’ soprattutto il reparto offensivo quello sul quale la Reggina sa di non poter sbagliare. Lo scorso anno il cannoniere finale è stato Sandomenico con sette realizzazioni, molte delle quali messe a segno nel girone di andata, visto lo scarso utilizzo dello stesso nella seconda parte di stagione.

Baclet, acquistato per dare una svolta all’attacco, non ha risposto secondo le aspettative, per questo motivo il DS Taibi, sin dall’inizio di questa nuova campagna acquisti, ha sempre parlato di necessità di avere in organico un centravanti da doppia cifra. Da tempo si fanno nomi e sono tanti, ma ad oggi nessuna ufficializzazione, anzi. Per ammissione dello stesso direttore sportivo, l’attaccante arriverà più avanti, in attesa che si abbassino le pretese.

Sul sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com, dopo il nome lanciato ieri e che riguarda Simone Corazza, si parla anche del brasiliano Reginaldo, ultima stagione a Monza e di continui contatti con Fabio Mazzeo per il quale proprio Taibi a City Now ha dichiarato quasi impossibile da raggiungere per l’importanza del suo ingaggio.

Leggi anche

Leggi anche