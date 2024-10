Reggina, Cristini non arriva. Il difensore si accasa altrove

Uno dei primi profili trattati e bloccati, pronto per la firma. Sembrava questa la settimana in cui si aggiungevano altre ufficializzazioni a quelle già avvenute e tra queste vi doveva essere anche quella di Andrea Cristini. L’ex difensore del Cuneo sembrava davvero ad un passo, l’inserimento nella trattativa del Teramo ed il successivo rilancio ha fatto fare un passo indietro al DS Taibi che, in altre circostanze, aveva già dichiarato di non voler partecipare ad aste.

Da qualche giorno, la trattativa era tramontata, ed il DS è già su altre piste. Potrebbero arrivare tutti insieme Bertoncini, Blondett e Bergamelli.

Leggi anche

Leggi anche