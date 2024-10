Reggina, vicinissimo il ritorno a sorpresa di un centrocampista

Centrocampo nuovo. L’ultimo colpo messo a segno dal DS Taibi riguarda una vecchia conoscenza del calcio reggino. Francesco De Rose, ultima stagione al Sud Tirol, tornerà a vestire la maglia amaranto a distanza di qualche anno, essendo già stato alla Reggina nella stagione 2011-2012 e per un breve periodo nell’avvio del campionato 2013-14. Giocatore di grande esperienza, classe 1987, nativo di Cosenza, ha militato in squadre come Lecce, Matera e Casertana ed appunto l’ultima esperienza al Sud Tirol.

Torna alla Reggina decisamente a sorpresa ed insieme a Nicolò Bianchi e Sounas, di fatto ricompone la linea di centrocampo.

