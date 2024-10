La Reggina e Ciavattini si separano. Il difensore non ha lasciato traccia

E’ arrivato la scorsa estate svincolatosi dalla Roma ed a lui la Reggina ha sottoscritto un contratto triennale, senza mai entrare nel progetto tecnico di Cevoli, Drago e poi ancora Cevoli. Oggi la società di comune accordo con la società amaranto, ha rescisso il contratto:

“La Reggina comunica di aver risolto il contratto in essere con il difensore Stefano Ciavattini. La società ringrazia Ciavattini per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera“.

